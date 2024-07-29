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29 июля, 11:30

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Нейросети покажут "Портрет долголетия" на выставке в Гостином дворе

Нейросети покажут "Портрет долголетия" на выставке в Гостином дворе

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1 августа в Гостином дворе в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" откроется выставка, посвященная секретам долгой жизни. Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, на ней нейросети создадут "Портрет долголетия".

Кроме того, в экспозицию войдет видеоинсталляция "Рецепт долголетия", которая покажет истории людей, живущих интересной полноценной жизнью после 55 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливыставкивидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
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