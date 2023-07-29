Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Новости

29 июля, 21:00

Экономика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 июля

Новости часа: саммит "Россия – Африка" прошел на хорошем уровне – Путин

Новости часа: ВСУ выпустили шесть снарядов из РСЗО по Донецку

Новости часа: более 60 детей отравились в детском лагере на Алтае

Сотрудники Московского зоопарка приготовили подарок для тигра Степана

Благоустройство территории у станций МЦД и метро выполнено в 2023 году на 60% – Собянин

"Познавательный фильм": Москва. На ипподроме

"Сити. Гид": московские картинги

"Мое имя Москва": Казахстан

Новости часа: пятая часть от месячной нормы осадков выпала в Москве в пятницу, 28 июля

Новую дорогу между севером и северо-востоком Москвы запустят уже осенью. Магистраль построят между улицами Хачатуряна и Дубнинская. Она свяжет между собой несколько районов и улучшит транспортную ситуацию. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В московских торговых центрах начали появляться "клоны" ушедших из России брендов. Например, посетители Авиапарка заметили новый магазин, с виду очень напоминающий японскую сеть одежды Uniqlo. Сам магазин называется Just Clothes.

Торговый центр "Гагаринский" днем эвакуировали из-за срабатывания противопожарной сигнализации. Посетители комплекса сняли на видео, как людей выводили из здания. На место прибыли пожарные. В МЧС рассказали, что на минус втором этаже, на парковке задымился электросамокат. В аппарате произошло короткое замыкание, но его успели потушить еще до приезда спасателей.

В Белгороде задержали мужчину, который напечатал у себя дома фальшивые денежные купюры на сумму 25 миллионов рублей и пытался их сбыть. Опубликованы кадры совместной операции сотрудников ФСБ и МВД по Белгородской области.

В Таганроге открыли горячую линию для пострадавших после теракта. В городе отменили массовые мероприятия. Об этом сообщили в администрации города. В то же время Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховнуму коммиссару ООН. Москалькова попросила обратить внимание на факт нарушения норм международного гуманитарного права. После обстрела в больницы попали 10 человек. Один человек в тяжелом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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