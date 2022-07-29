Бочкарев: С 2011 года в разных районах столицы построено 14 футбольных полей

Строительство двух объектов с футбольными полями завершены в Москве в 2022 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Одно из них располагается на территории стадиона "Москвич" в Текстильщиках.

Это большое поле, которое можно использовать круглый год, – со зрительскими местами, стрелковой галереей, легкоатлетическими сооружениями. Второе поле с подогревом и соответствующей инфраструктурой находится в Ясенево.

До конца 2022 года планируется завершить строительство еще двух полей в Зеленограде. Одно из них откроется в составе школы "Спутник". В трехэтажном здании физкультурно-оздоровительного комплекса можно будет не только играть в футбол, но и заниматься другими видами спорта – гандболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом и гимнастикой. Всего с 2011 года в столице построено 14 новых футбольных полей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.