Несколько фестивалей пройдут в Москве в последние выходные июля

В последние выходные июля в Москве пройдет сразу несколько фестивалей. Так, в саду "Эрмитаж" музыка сойдется с шахматами – там состоится Chess&Jazz. В рамках него пройдут лекторий и шахматная программа, где посетители смогут сразиться с настоящими гроссмейстерами.

А для любителей электронной музыки подойдет фестиваль Senses на дизайн-заводе "Флакон". Откроет мероприятие популярный в сети битмейкер Free Flow Flava. Senses проходит впервые, однако его уже называют главным концертным событием лета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

