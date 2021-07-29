Жители запада Москвы пожаловались на раздражающий шум

На западе Москвы жители уже который день не могут уснуть. Бессонницу им обеспечивает шум на стройке по соседству. Местные жалуются, что грохот слышно и днем, и ночью. Пробовали все – вызывали полицию, жаловались в прокуратуру, плотнее закрывали окна.



Вместе с тем, не желая причинять неудобства гражданам, проживающим в жилых домах, находящихся в близости от объекта строительства, уважая их права, руководством ООО "АНТТЕК" принято решение о прекращении всех видов работ в ночное время суток, начиная с 29 июля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.