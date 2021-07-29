К ЕМИАС подключили 65% московских стационаров

К системе ЕМИАС подключили уже 65% московских стационаров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, работа по расширению возможностей единой цифровой платформы здравоохранения продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

В частности, к ЕМИАС впервые подключили хоспис, а к концу года в систему войдут все хосписы столицы.

Цифровая система избавляет врачей от лишней бумажной работы – все сведения о пациенте вносятся в электронную медицинскую карту.

Более эффективным становится и само лечение, поскольку врачам становятся доступны все данные о здоровье пациента. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.