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Москвичей пригласили на литературно-экологический фестиваль "Летние дни"

Москвичей пригласили на литературно-экологический фестиваль "Летние дни"

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Шестой творческий фестиваль "Летние дни" Музея Константина Паустовского пройдет в выходные, 1–2 июля, в саду имени Баумана. В этом году для гостей подготовили более 30 познавательных и творческих программ, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Все площадки разделят по тематическим зонам. Например, в "Библиотеке под деревом" можно будет увидеть книжные новинки, в Овальной беседке можно попасть на детские мастер-классы. Серию занятий проведут и для взрослых гостей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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