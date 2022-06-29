ЦОДД оценил загруженность столичного трафика в 5 баллов. Однако специалисты предупредили – к часу пик ситуация на дорогах изменится. В ЦОДД предположили, что трафик скоро составит 7 баллов.

На Большой Тульской улице и шоссе Энтузиастов сформировался плотный поток, однако на Комсомольском проспекте свободны все три полосы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.