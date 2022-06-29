Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадала парк "Покровское-Стрешнево"

Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал парк "Покровское-Стрешнево". Быстрее всех правильный ответ прислала телезрительница Анна.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.