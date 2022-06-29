Количество выделенных полос в Москве увеличится до 100. 30 июня новая выделенка заработает на улице Шереметьевской на северо-востоке столицы. Об этом сообщают в Дептрансе.

Как ожидается, жители сразу нескольких районов будут заметно меньше времени тратить на дорогу. По полосе будут ходить автобусы и электробусы пяти маршрутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

