Новости последнего часа: станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова на 60%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова на 60%, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

На западе Москвы утвердили проект строительства новых дорог. Собянин утвердил проект строительства новых дорог в Ново-Переделкине, Солнцеве и поселении Московском.

Росреестр и "Мои документы" в Москве переходят на безбумажный документооборот, сообщили в ведомстве.