"Утро": в ЦОДД столичный трафик оценили в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. Общая длина заторов – 156 километров. Возникли затруднения на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Наметкина из-за неисправного легкового автомобиля. Длина затора составила один километр.

Также непросто будет выехать на Кутузовский проспект в сторону центра с Минской улицы. Возник затор из-за столкновения легковых автомобилей в единственной полосе движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.