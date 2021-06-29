В ЦОДД рассказали о ситуации на дорогах Москвы

О текущей ситуации на столичных дорогах рассказал специалист Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По его словам, затруднения в движении наблюдаются на Варшавском шоссе и Рязанском проспекте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.