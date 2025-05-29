Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 22:30

Город

Москвичам рассказали, что ждет участников и гостей проекта "Лето в Москве"

Москвичам рассказали, что ждет участников и гостей проекта "Лето в Москве"

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В столице скоро стартует масштабный городской проект "Лето в Москве". В четверг, 29 мая, на Болотной площади собрались представители столичных ведомств и бизнесмены, которые обсудили, что ждет участников и гостей проекта.

Проект "Лето в Москве" продлится три месяца. В городе будут проходить разноформатные мероприятия – от крупных фестивалей до локальных событий. Большинство из них состоятся на открытых площадках и будут бесплатными.

Участие в городских событиях такого масштаба помогает развиваться малому и среднему бизнесу. В рамках проекта предприниматели могут привлечь новых клиентов, укрепить узнаваемость бренда и усилить конкурентные позиции на рынке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городвидеоЕкатерина Кузнеченкова

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