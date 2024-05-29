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29 мая, 23:15

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Благоустройство на юге Москвы позволит жителям проводить свободное время рядом с домом

Благоустройство на юге Москвы позволит жителям проводить свободное время рядом с домом

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Благоустройство четырех зеленых зон на юге Москвы даст возможность местным жителям проводить свободное время рядом с домом, не выезжая в центр. А это, отмечают урбанисты, важнейший признак комфортного для жизни города.

При создании общественных пространств в столице учитываются два важных фактора: такие зоны отдыха должны быть интересны для жителей любого возраста и использоваться весь год.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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