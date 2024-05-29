Четыре зеленые зоны благоустроят на юге Москвы в 2024 году

Юг столицы претерпит изменения в 2024 году: там появится более 200 тысяч новых деревьев и свыше тысячи кустарников – их посадят в рамках благоустройства. Кроме того, у водоемов установят специальные площадки, а в парках сделают удобные прогулочные маршруты.

Благоустройство четырех зеленых зон даст возможность местным жителям проводить досуг рядом с домом, не выезжая в центр города.

Как изменятся зеленые зоны после благоустройства? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.