Новости часа: дороги и тротуары начали промывать из-за жары в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дороги, тротуары и дворы промывают в Москве из-за жары, сообщил комплекс городского хозяйства.

Свыше 160 московских зданий получат QR-коды с историческими справками. Об этом рассказали в департаменте культурного наследия.

Выставка работ выпускников художественных вузов откроется в Новой Третьяковке, заявили в пресс-службе министерства культуры РФ.

