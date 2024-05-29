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29 мая, 16:00

Город

Новости часа: дороги и тротуары начали промывать из-за жары в Москве

Новости часа: дороги и тротуары начали промывать из-за жары в Москве

"Мой район": часы Москвы. Район Дорогомилово

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"Город без окраин": Ховрино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дороги, тротуары и дворы промывают в Москве из-за жары, сообщил комплекс городского хозяйства.

Свыше 160 московских зданий получат QR-коды с историческими справками. Об этом рассказали в департаменте культурного наследия.

Выставка работ выпускников художественных вузов откроется в Новой Третьяковке, заявили в пресс-службе министерства культуры РФ.

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