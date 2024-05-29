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29 мая, 11:30

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Роспотребнадзор проверил московские водоемы перед стартом купального сезона

Роспотребнадзор проверил московские водоемы перед стартом купального сезона

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Перед началом летнего сезона специалисты Роспотребнадзора провели забор 94 проб воды и 179 проб песка, а также выполнили 858 исследований качества воды в водоемах и питьевых фонтанчиках Москвы. Ведомство также оценило инфраструктуру пляжных объектов, в том числе наличие контейнерных площадок, медицинских пунктов, раздевалок, туалетов и душевых.

Тем временем в период аномальной жары врачи рекомендуют москвичам пить больше воды, носить головные уборы и использовать солнцезащитные средства с SPF. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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