Дептранс напомнил об изменении расписания поездов на МЦД-2

Столичный Дептранс напоминает, что 29 мая после 15:30 изменится расписание поездов на Курском и Рижском направлениях D2. Оно будет действовать до 31 мая.

Тем временем на МКАД продолжаются строительные работы на 14-м и 91-м километрах, а также на участке с 29-го по 32-й километр. Вечером возможны локальные затруднения в центре, на ТТК и вылетных магистралях по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

