Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Технопарки стали флагманами развития инноваций в Москве. О развитии технопарка "Калибр" рассказал Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, площадь парка превышает 90 тысяч квадратных метров, там работают 82 компании-резидента.

В Косове произошли столкновения с протестующими, представители международных сил безопасности НАТО атаковали сербов, сообщают в СМИ.

Певицу Славу госпитализировали в одну из московских клиник, сообщили в СМИ. По данным журналистов, в больницу ее привезли с подозрением на воспаление легких. Однако директор артистки заявил, что сейчас певица проходит обследование, никакого точного диагноза нет. Чувствует она себя в целом нормально.

Следователи разоблачили мошенников, которые устраивали подставные аварии в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах. Из-за них в регионах существенно подорожали страховые полисы. Об этом сегодня сообщает ФСБ. По их данным, все ДТП провоцировали для того, чтобы незаконно получить страховые выплаты.

Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами, сообщили в МВД страны. Грузовое движение через польско-белорусскую границу будет приостановлено до особого распоряжения. Это касается всех фур, тягачей и прицепов. Кроме того, Варшава объявила о введении персональных санкции против 365 граждан Белоруссии.

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