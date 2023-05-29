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Новости

Новости

29 мая, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Московский нефтеперерабатывающий завод организовал встречу с экологами на ВДНХ

Собянин: "Библионочь" в Москве посетили более 41 тыс человек

Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили московский технопарк "Калибр"

Более 40 тыс пассажиров отправились в круизы с речных вокзалов столицы за месяц

Четыре пляжа на водоемах официально будут открыты в Москве этим летом

Глава столичного департамента культурного наследия рассказал о раскопках в 2023 году

Новости часа: Мишустин поручил сформировать реестр мер поддержки малого и среднего бизнеса

Новости часа: объем инвестиций в технопарки превысил 80 миллиардов рублей за 7 лет

Плановый ремонт гранитных набережных Москвы-реки начался в столице

Технопарки стали флагманами развития инноваций в Москве. О развитии технопарка "Калибр" рассказал Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, площадь парка превышает 90 тысяч квадратных метров, там работают 82 компании-резидента.

В Косове произошли столкновения с протестующими, представители международных сил безопасности НАТО атаковали сербов, сообщают в СМИ.

Певицу Славу госпитализировали в одну из московских клиник, сообщили в СМИ. По данным журналистов, в больницу ее привезли с подозрением на воспаление легких. Однако директор артистки заявил, что сейчас певица проходит обследование, никакого точного диагноза нет. Чувствует она себя в целом нормально.

Следователи разоблачили мошенников, которые устраивали подставные аварии в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах. Из-за них в регионах существенно подорожали страховые полисы. Об этом сегодня сообщает ФСБ. По их данным, все ДТП провоцировали для того, чтобы незаконно получить страховые выплаты.

Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами, сообщили в МВД страны. Грузовое движение через польско-белорусскую границу будет приостановлено до особого распоряжения. Это касается всех фур, тягачей и прицепов. Кроме того, Варшава объявила о введении персональных санкции против 365 граждан Белоруссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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