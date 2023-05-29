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Политика

Новости часа: работы по ремонту набережных начались в Москве

Новости часа: работы по ремонту набережных начались в Москве

Основные работы второго этапа благоустройства Южного речного вокзала завершат к сентябрю

Движение транспорта ограничат на Севастопольском проспекте с 1 июня по 30 июля

Более 40 зданий музеев отреставрировали в Москве за пять лет

Три метромоста построили в районе пересечения улиц Генерала Дорохова и Верейской в столице

Южный участок МСД достроят к концу 2023 года

Карту москвича можно будет привязать к приложению "Метро Москвы" этим летом – Ликсутов

Новые экскурсионные маршруты появились на речных трамваях в столице

Новости часа: ФСБ разоблачила мошенников, которые похищали деньги страховых компаний

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 81 километр

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работы по ремонту набережных начались в Москве. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Сибири вычислили предполагаемых виновников пожаров, которые уничтожили почти 100 гектаров леса. Таковы данные МВД РФ.

Ереван и Баку не подпишут соглашение о мире 1 июня в Кишиневе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас нет согласованного документа о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

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