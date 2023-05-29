Новости часа: работы по ремонту набережных начались в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работы по ремонту набережных начались в Москве. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Сибири вычислили предполагаемых виновников пожаров, которые уничтожили почти 100 гектаров леса. Таковы данные МВД РФ.

Ереван и Баку не подпишут соглашение о мире 1 июня в Кишиневе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас нет согласованного документа о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.