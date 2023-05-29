Основные работы второго этапа благоустройства Южного речного вокзала завершат к сентябрю. Об этом сообщили в мэрии города. Пространство после реконструкции открыли в апреле, для москвичей и гостей города там стараются создать максимально комфортную инфраструктуру.

По словам заммэра Максима Ликсутова, специалисты делают все, чтобы можно было удобно добираться до всех основных точек притяжения. Так, до Южного Речного вокзала продлили маршрут № 831 – от "Технопарка" до "Кожуховской". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.