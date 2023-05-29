Три метромоста построили в районе пересечения улиц Генерала Дорохова и Верейской в столице

Три метромоста, которые соединяют Большую кольцевую линию метро и электродепо "Аминьевское", построили в Москве в районе пересечения улиц Генерала Дорохова и Верейской. Об этом сообщили в правительстве города.

По словам заммэра Андрея Бочкарева, готов однопутный мост длиной 475 метров, он проходит над рекой Невершкой. На двух других путепроводах закончили налаживать работу оборудования. Мосты расположены параллельно друг другу на соединительной ветке между станцией БКЛ "Давыдково" и электродепо.

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