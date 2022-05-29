Фестиваль "Рыбная неделя" в Москве продлится до 5 июня. Здесь можно попробовать фишбургер с треской, приморского осьминога и окрошку с крабом.

Всего в городе доступны 23 площадки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.