На перекрестке на Таганской площади будет проще проехать

На Таганской площади планируют открыть новый съезд с дублера Земляного вала. Эксперт Института транспорта, руководитель магистратуры по транспорту НИУ ВШЭ Андрей Борисов отметил, что это очень сложный перекресток.

По его словам, развязка входит в двадцатку сложнейших одноуровневых пересечений.

Как отмечают специалисты ЦОДД, новый съезд позволит разгрузить площадь. Маневр будет безопасным – съезд организуют в прикрытую полосу за счет сужения и увода основных рядов левее. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

