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29 апреля, 17:30

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Председателем Общественной палаты Москвы избран Вадим Ковалев

Председателем Общественной палаты Москвы избран Вадим Ковалев

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В Москве состоялось первое заседание Общественной палаты пятого созыва. На этой встрече в результате открытого голосования председателем был избран Вадим Ковалев. Также выбрали пять его заместителей.

В ходе заседания утвержден перечень комиссий, экспертных советов и рабочих групп, которые будут заниматься вопросами образования, предпринимательства и туризма, а также развитием промышленности, строительства и другими сферами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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