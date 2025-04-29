Председателем Общественной палаты Москвы избран Вадим Ковалев

В Москве состоялось первое заседание Общественной палаты пятого созыва. На этой встрече в результате открытого голосования председателем был избран Вадим Ковалев. Также выбрали пять его заместителей.

В ходе заседания утвержден перечень комиссий, экспертных советов и рабочих групп, которые будут заниматься вопросами образования, предпринимательства и туризма, а также развитием промышленности, строительства и другими сферами.

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