Новости часа: отопительный сезон в Москве официально завершен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве официально завершен отопительный сезон. В комплексе городского хозяйства сообщили, что он прошел штатно.

Производство мяса и мясной продукции в столице увеличилось в 5,5 раз, рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики.

В Дептрансе отметили, что Музей транспорта Москвы открыл выставку в зале ожидания Северного речного вокзала.

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