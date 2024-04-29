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29 апреля, 19:30

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Новости часа: отопительный сезон в Москве официально завершен

Новости часа: отопительный сезон в Москве официально завершен

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Собянин: инфраструктура для 6 автобусных маршрутов будет создана в ТиНАО в 2024 году

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Новости часа: с 2011 года в столице возвели и реконструировали 12 электродепо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве официально завершен отопительный сезон. В комплексе городского хозяйства сообщили, что он прошел штатно.

Производство мяса и мясной продукции в столице увеличилось в 5,5 раз, рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики.

В Дептрансе отметили, что Музей транспорта Москвы открыл выставку в зале ожидания Северного речного вокзала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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