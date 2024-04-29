Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" начался в столице

В 2024 году московский фестиваль "Пасхальный дар" совпадает с майскими выходными. Он продлится до 5 мая. Площадки благотворительного фестиваля традиционно украшают символами Пасхи: яйцами, кроликами и корзинами, а также разноцветными шариками и другими символами христианского праздника. Известно, что географию фестиваля в 2024 году расширили.

Что можно купить на фестивале? Как выбирали участников благотворительного маркета? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.