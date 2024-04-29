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29 апреля, 09:15

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Сезонные ярмарки выходного дня открылись в Москве

Сезонные ярмарки выходного дня открылись в Москве

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Сезонные ярмарки выходного открылись в столице. Российские фермеры приглашают горожан купить свежие продукты, среди товаров – соленья, рыба, разнообразная мясная продукция. Свой товар на ярмарки привозят фермеры более чем из 40 регионов РФ.

На данный момент в Москве действуют больше 50 ярмарок выходного дня – как сезонных, так и круглогодичных. Они работают три дня в неделю – с пятницы по воскресенье, с 8:00 до 20:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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