Сезонные ярмарки выходного дня открылись в Москве

Сезонные ярмарки выходного открылись в столице. Российские фермеры приглашают горожан купить свежие продукты, среди товаров – соленья, рыба, разнообразная мясная продукция. Свой товар на ярмарки привозят фермеры более чем из 40 регионов РФ.

На данный момент в Москве действуют больше 50 ярмарок выходного дня – как сезонных, так и круглогодичных. Они работают три дня в неделю – с пятницы по воскресенье, с 8:00 до 20:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.