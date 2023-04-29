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Икону Божией Матери привезли в столичный храм царей Константина и Елены в Митине

Икону Божией Матери привезли в столичный храм царей Константина и Елены в Митине

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Икону Божией Матери "Умягчение злых сердец" привезли в храм святых равноапостольных царей Константина и Елены в Митине. Его возвели по программе строительства православных храмов в Москве.

В храме были установлены иконостасы и боковые приделы, вскоре будут установлены колокола. Семикупольный собор с шатровым завершением является одним из самых высоких храмов в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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