Фестиваль "Московская весна" стартовал в столице

Фестиваль "Московская весна", посвященный Дню Победы, стартовал в столице. Он развернулся на 27 площадках – в центре города и во всех округах столицы.

Посетителей ждут концерты с исполнением поэзии военных лет и фронтовых песен. В гастрономичеаских рядах – сочное мясо на гриле и свежая выпечка. На центральных площадках открываются вернисажи и показы столичных дизайнеров. Прямо на фестивале можно будет сделать и модную стрижку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.