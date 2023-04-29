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Фестиваль "Московская весна" стартовал в столице

Фестиваль "Московская весна" стартовал в столице

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Фестиваль "Московская весна", посвященный Дню Победы, стартовал в столице. Он развернулся на 27 площадках – в центре города и во всех округах столицы.

Посетителей ждут концерты с исполнением поэзии военных лет и фронтовых песен. В гастрономичеаских рядах – сочное мясо на гриле и свежая выпечка. На центральных площадках открываются вернисажи и показы столичных дизайнеров. Прямо на фестивале можно будет сделать и модную стрижку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко
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