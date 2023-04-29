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Четыре флагмана скорой помощи откроются до конца года в Москве

Четыре флагмана скорой помощи откроются до конца года в Москве

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До конца года в столице откроются еще четыре флагмана скорой помощи. Пока в городе работают два: на базе больницы имени Вересаева и НИИ Склифосовского.

Это совершенно новый уровень экстренной медицины. Московские специалисты изучили опыт зарубежных коллег, все самое лучшее они внедрили в Москве. Так, в новых центрах пациентам больше не нужно ходить от кабинета к кабинету, а больных распределяет специальная система триаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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