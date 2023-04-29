09:45Город
11 набережных отремонтируют в Москве до конца года
11 набережных отремонтируют в Москве до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Специалисты приведут в порядок гранитную облицовку – 190 тысяч погонных метров покрытия. На Крутицкой набережной планируют сделать новое место для отдыха горожан и дорогу с двумя полосами движения в каждом направлении.
Приведут в порядок и три участка поймы реки Яуза: вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.