Сезон работы фонтанов стартовал в столице 29 апреля

В эти выходные можно провести время у городских фонтанов. 29 апреля официально был открыт сезон. Ровно в 11:00 все городские фонтаны взмыли вверх.

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ подбрасывает воду на высоту 20 метров. После реставрации он работает на полную мощность своих 800 водяных струй.

Фонтанный комплекс на Поклонной горе считается самым большим в городе. Его насосы перекачивают по миллиону литров воды каждый час. Всего в Москве находятся более 600 фонтанов.

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