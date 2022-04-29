ЦОДД сообщил о самых свободных участках столичных дорог 29 апреля

Длинные заторы наблюдаются в столице. Об этом сообщил Дептранс.

Самыми загруженными стали Ярославское и Щелковское шоссе, а также Рязанский и Волгоградский проспекты. При этом самыми свободными участками оказались Рублевское шоссе и Кутузовский проспект.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.