Два новых пожарных депо заработают в ТиНАО до конца 2022 года

В ТиНАО до конца года заработают два новых пожарных депо. Одно откроется в поселении Рязановском и будет рассчитано на четыре машино-места. Второе появится в поселении Новофедоровском. Оно рассчитано на два машино-места.

На территории каждого объекта разместят тренировочные башни со скалодромом, спортивные площадки и учебные пожарные гидранты. Внутри будут помещения для обслуживания пожарной техники, пункт связи, комнаты отдыха, учебные классы, тренажерный зал и кабинет фельдшера. Все это позволит существенно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.