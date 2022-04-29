Затяжные заторы ожидаются в столице 29 апреля – Дептранс

Затяжные заторы ожидаются в столице в пятницу, 29 апреля. Об этом предупреждает Дептранс.

Заторы прогнозируются с 15:00 до 21:00. Это связано с тем, что многие москвичи на майские праздники решили поехать за город. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.