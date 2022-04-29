Фонтаны заработали в Москве после весенней уборки

В Москве включили фонтаны. По традиции их запускают после окончания весенней уборки. Перед этим идет длинный подготовительный период.

Специалисты проверяют насосы, гидросистемы и очищают их после зимней консервации. В мэрии сообщили, что всего в столице более 600 фонтанов, из которых 100 являются крупными.

Некоторые москвичи решили присутствовать при запуске и дожидались этого в парках с самого утра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

