В пруд Московского НПЗ запустили лебедей

С приходом тепла в пруд Московского нефтеперерабатывающего завода вернулись лебеди, сообщает пресс-служба предприятия. Птицы перезимовали в теплом вольере, а летний сезон традиционно проведут в водоеме.

Пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев сообщил, что у предприятия есть две пары белых лебедей. По его словам, это уже шестое поколение.

"Зимуют они в теплом вольере, за ними ухаживают, кормят, их осматривает орнитолог и следит за их здоровьем. У нас регулярно в семьях лебедей появляются птенцы, которых мы передаем в Московский зоопарк, в городские парки. Главное событие, которого ждут все работники, – это весенний день, когда лебеди возвращаются на воду", – рассказал он.

В мероприятии приняли участие воспитанники социального центра "Гармония", а также учащиеся местной школы. Для них провели экологический практикум и мастер-класс о том, как правильно готовить корм для лебедей.

В заводском пруду для птиц созданы все условия. Там предусмотрены деревянные плоты с домиками, а берега выложены камнем.

В предыдущие годы часть большой лебединой семьи Московский нефтеперерабатывающий завод подарил столичному парку "Митино", а также Московскому зоопарку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.