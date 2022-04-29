Московских водителей предупредили о продолжительном часе пик

Вечерний час пик в Москве начнется в 15:00 и продолжится до 21:00, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время загруженность дорог составляет 6 баллов, при этом в пиковое время ожидаются 7–8 баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.