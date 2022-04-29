Сезон работы фонтанов стартовал в Москве. Традиционно фонтаны включают в конце апреля, когда заканчивается весенняя уборка.

В столице насчитываются более 600 фонтанов, в том числе около 100 крупных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

