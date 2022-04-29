Движение транспорта изменится в ЮВАО из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

В связи с закрытием участка "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро движение транспорта с 29 апреля по 9 мая изменится в пяти районах на юго-востоке столицы.

"Вместо поездов пассажиры смогут пользоваться бесплатными маршрутами КМ. Для того чтобы автобусы ходили без задержек, мы временно изменим схему движения", – отмечается в сообщении.

В ЦОДД отметили, что на юго-востоке столицы появятся 16 километров временных выделенных полос. Проезд по ним, а также по существующей полосе на Люблинской улице будет возможен только для общественного транспорта, такси по ним ездить запрещено. Также недоступна будет парковка, шесть улиц станут односторонними, а некоторые полностью закроются для движения. Помимо этого, будет отменена часть поворотов и разворотов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.