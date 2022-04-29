Сезон работы фонтанов стартовал в столице

Сезон фонтанов открыли в Москве. Традиционно их включают после завершения весенней уборки. Об этом рассказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Пандемия в России не закончилась. Высокие риски сохраняются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Неналоговые доходы Москвы выросли более чем на 50% с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.