В Московском Кремле изменится время посещения для туристов

Летний туристический сезон начнется в Московском Кремле с 15 мая. Об этом сообщили в ФСО

С 15 мая по 30 сентября пускать граждан в Московский Кремль с экскурсиями будут с 09:30 до 17:00.

"Пребывание посетителей на его территории станет возможным до 18:00", – отмечается в сообщении.

В ФСО также напомнили, что по четвергам Московский Кремль для посещений недоступен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.