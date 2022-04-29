Телеканал Москва 24 узнал, как будут работать столичные учреждения в майские праздники

В России наступают праздники. В связи с этим многие учреждения переходят на другой режим работы.

Например, столичные взрослые поликлиники будут работать 1–2 и 8–10 мая с 9:00 до 16:00. 30 апреля, 3 и 7 мая – с 9:00 до 18:00. При этом также можно вызвать врача на дом в часы работы поликлиник.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.