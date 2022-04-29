Более 400 мероприятий пройдут в музеях и библиотеках Москвы в майские праздники

Праздничные программы, включая кинопоказы и фотовыставки, пройдут в столичных учреждениях культуры с 30 апреля по 13 мая. В общей сложности запланировано свыше 400 событий.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что основная часть мероприятий, которые пройдут в музеях, библиотеках, кинотеатрах и других культурных площадках, будет посвящена 77-й годовщине Великой Победы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.