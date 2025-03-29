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29 марта, 17:30

Город

В Москве две усадьбы XIX века признаны памятниками архитектуры

В Москве две усадьбы XIX века признаны памятниками архитектуры

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В Москве две усадьбы XIX века были признаны памятниками архитектуры. Речь идет о доме с маской льва на фасаде в Староконюшенном переулке и особняке на Сущевской улице. Также в список памятников попал жилой флигель усадьбы Мейера в переулке Чернышевского.

Теперь эти здания находятся под государственной охраной. Они не подлежат сносу, а владельцы не могут проводить работы без согласования с городом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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