29 марта, 14:30Город
Две усадьбы XIX века признаны памятниками архитектуры в Москве
В Москве две усадьбы XIX века были признаны памятниками архитектуры. Речь идет о доме с маской льва на фасаде в Староконюшенном переулке и особняке на Сущевской улице. Также в список памятников попал жилой флигель усадьбы Мейера в переулке Чернышевского.
Теперь эти здания находятся под государственной охраной. Они не подлежат сносу, а владельцы не могут проводить работы без согласования с городом.
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