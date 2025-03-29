Три исторических здания в Москве получили статус памятников архитектуры

В Москве три исторических здания признали памятниками архитектуры – дом с маской льва в Староконюшенном переулке, особняк на Сущевской улице и флигель усадьбы Мейера в переулке Чернышевского. Теперь эти объекты находятся под государственной охраной.

Как отмечают эксперты, присвоение такого статуса гарантирует сохранение исторического облика зданий. Владельцы не смогут проводить работы без согласования с городом или сносить эти постройки. Москва продолжает работу по защите архитектурного наследия, следуя международной практике.

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