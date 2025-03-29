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Новости

Новости

29 марта, 10:00

Город

Столичные парки приглашают на бесплатные мероприятия в эти выходные

Столичные парки приглашают на бесплатные мероприятия в эти выходные

Северный и Южный речные вокзалы приглашают на бесплатные тренировки

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Столичные парки подготовили насыщенную программу на эти выходные – гостей ждут тренировки, мастер-классы и активные игры. В Филевском парке 29 марта пройдет вечерняя пробежка – старт в 20:15.

Для детей в Бабушкинском парке организовали музыкальное занятие – начало в 13:00 в центре творчества и досуга. В парке "Северное Тушино" в 14:00 начнется мастер-класс по росписи северных народов. Все мероприятия можно посетить бесплатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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