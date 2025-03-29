Столичные парки приглашают на бесплатные мероприятия в эти выходные

Столичные парки подготовили насыщенную программу на эти выходные – гостей ждут тренировки, мастер-классы и активные игры. В Филевском парке 29 марта пройдет вечерняя пробежка – старт в 20:15.

Для детей в Бабушкинском парке организовали музыкальное занятие – начало в 13:00 в центре творчества и досуга. В парке "Северное Тушино" в 14:00 начнется мастер-класс по росписи северных народов. Все мероприятия можно посетить бесплатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.